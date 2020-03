Thalita de Jong aan de beterende hand maandag 9 maart 2020 om 13:54

Thalita de Jong zag het afgelopen crossseizoen voor het grootste gedeelte aan zich voorbijgaan door een rugoperatie en ontstekingen in haar ruggenwervel. Op haar social media laat ze nu weten dat het steeds beter gaat met haar herstel.

“Stap voor stap gaat het beter en beter”, schrijft De Jong, die in oktober en november wel vijf keer nog van start ging in de cross. Omdat ze al langer kampte met rugproblemen, werd besloten dat ze onder het mes ging. De operatie verliep succesvol, maar ontstekingen in haar ruggenwervel wierpen haar terug tijdens haar revalidatie.

Eind januari begon ze haar herstel met aquafysiotherapie en fasciatherapie en inmiddels gaat het beter met de wereldkampioene veldrijden van vier jaar geleden. Momenteel doet ze twee keer per week fysiotherapie, een keer per week gaat ze langs bij de fasciatherapeut en dagelijks doet ze twintig minuten stabiliteitsoefeningen.

“En dagelijks op de crosstrainer, ik zit al op dertig tot vijfendertig minuten per dag”, aldus de 26-jarige renster, die sinds dit seizoen uitkomt voor Chevalmeire. Het is nog onduidelijk wanneer ze weer in wedstrijdverband in actie kan komen.