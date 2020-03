Tesfatsion wint Tour du Rwanda, slotrit is voor Díaz zondag 1 maart 2020 om 13:44

Natnael Tesfatsion heeft de twaalfde editie van de Tour du Rwanda op zijn naam geschreven. De 20-jarige Eritreeër had het lastig in de slotetappe met aankomst in Kigali, maar hield uiteindelijk vijf seconden over op Moise Mugisha. De ritzege ging naar de Spanjaard José Manuel Díaz.

Tesfatsion veroverde in de vierde etappe de leiderstrui en leek op weg naar de eindzege in de Tour du Rwanda, maar de beloftevolle renner verspeelde nog bijna de leiding in de 89,3 kilometer lange slotetappe van en naar Kigali. Mugisha, de nummer twee in het klassement, viel namelijk aan in de finale.

Leider Tesfatsion bleek niet in staat om het tempo van zijn directe concurrent te volgen en was op achtervolgen aangewezen. De Eritreeër moest de schade zien te beperken en slaagde daar ook in, al hield hij aan de streep amper vijf seconden over. Mugisha moest genoegen nemen met de tweede plaats in de dag- en einduitslag.

De zege in Kigali ging naar de 25-jarige Díaz. Het is voor de Spaanse klimmer van Nippo-Delko One Provence de eerste zege uit zijn nog jonge carrière. Díaz reed in het verleden voor Israel Cycling Academy en Team Vorarlberg en maakte vorig jaar een goede indruk in enkele klimwedstrijden.