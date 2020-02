Teruggezette Kirsten Wild moet omnium-titel afstaan aan Yumi Kajihara vrijdag 28 februari 2020 om 21:40

Yumi Kajihara heeft de wereldtitel op het omnium veroverd tijdens het WK baan in Berlijn. Ze volgt de uittredende wereldkampioene Kirsten Wild op, die in het eerste onderdeel, scratch, teruggezet werd voor het veroorzaken van een valpartij. Uiteindelijk werd de Nederlandse zevende.

Kirsten Wild had vandaag haar wereldtitels te verdedigen van de vorige twee jaar. Dit seizoen won de Nederlandse het omnium op de Europese Spelen, het EK en in de Wereldbeker van Glasgow. De andere wereldbekerwedstrijden waren een prooi voor Jennifer Valente en Yumi Kajihara. Zij wilden ongetwijfeld een gooi doen naar de regenboogtrui van Wild. Maar er waren meer kapers op de kust, zoals Jolien D’Hoore, de gerenommeerde Laura Kenny en Letizia Paternoster.

De scratch-race, het eerste onderdeel van het omnium, werd ontsierd door een valpartij, waarvoor Wild werd gedeclasseerd en op de negentiende plaats werd gezet. Bij de crash waren ook Allison Beveridge, Laura Kenny, Rinata Sultanova, Lizbeth Yareli Salazar en Ting Ying Huang betrokken. Voor Beveridge, Salazar en Huang was de wedstrijd voorbij. Yumi Kajihara won uiteindelijk de scratch, voor Jennifer Valente en Clara Coppini.

Wild nam revanche door vijfde te worden in de temporace en de afvalkoers te winnen. Kajihara begon dan met 114 punten aan de finale puntenkoers. Haar voorsprong op Paternoster bedroeg twintig punten. Maria Martins volgde op de derde plaats. Wild (76 punten) was intussen opgerukt naar de zesde plek en in de puntenkoers viel ze in de eerste vijf ronden aan. Rondewinst zou immers twintig punten opleveren, waarmee ze zou oprukken naar de top drie.

De concurrentie wilde haar echter niet laten rijden. Even later probeerde Wild nog eens weg te rijden. De tegenstand was echter telkens alert. Rond halfkoers dreigde de koers te ontploffen, maar met name Kajihara en Wild zetten de situatie weer recht. Naarmate de ronden wegtikten kwam de wereldtitel voor de Japanse steeds dichterbij. Ook in de slotfase viel Wild staand op de pedalen nog eens aan.

Paternoster en Kajihara sprongen mee op het wiel en ook Valente en Daria Pikulik, die ook boven Wild stonden, gingen mee. Ondanks haar declassering in de scratch-race vocht de Nederlandse voor wat ze waard was, maar een stunt vanuit geslagen positie zat er niet meer in. Kajihara pakte de wereldtitel voor Paternoster, die tweede werd. Pikulik ging in de puntenkoers voorbij aan Maria Martens heen en eindigde op de derde plaats.

Omnium – vrouwen

Yumi Kajihara

Letizia Paternoster

Daria Pikulik