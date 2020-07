Terugblik op de GP Vermarc Sport in foto’s zondag 5 juli 2020 om 19:00

Het zijn veelzeggende beelden. De koers keerde zondag na inspanningen van Vermarc Sport terug in Rotselaar. Het was zeer druk in de Vlaams-Brabantse gemeente en men droeg langs het parcours amper mondmaskers tegen het coronavirus. Toch was het anders dan anders, blijkt ook uit de foto’s die onze huisfotograaf Cor Vos vandaag trok.

Eddy Merckx was er om het startschot te lossen - foto: Cor Vos Jong en oud was erbij, ook mét mondkapje - foto: Cor Vos Interviewen in 'het nieuwe normaal' - foto: Cor Vos Een treffend beeld: 'De Kannibaal' met mondmasker naast het peloton - foto: Cor Vos Tim Merlier was een van de grote namen aan de start - foto: Cor Vos Fabio Jakobsen nam zijn helm af tijdens de minuut stilte voor Niels De Vriendt - foto: Cor Vos Een vertrouwd beeld: het peloton in actie met publiek langs de kant - foto: Cor Vos In de grasvelden kon wel degelijk afstand gehouden worden - foto: Cor Vos Veel publieke belangstelling, wel met social distancing - foto: Cor Vos Noemen we de GP Vermarc Sport een kermiskoers? Dan mag bier niet ontbreken! - foto: Cor Vos De koers is terug en Deceuninck-Quick-Step wint, dankzij Florian Sénéchal - foto: Cor Vos Oscar Riesebeek eindigt als tweede, in de achtergrond nummer drie Victor Campenaerts - foto: Cor Vos Tim Merlier wint de sprint van het peloton voor de ereplaatsen - foto: Cor Vos En zo ziet een 'nieuwe' podiumceremonie eruit - foto: Cor Vos De persruimte voor de mannen van het podium - foto: Cor Vos