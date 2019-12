Terpstra en Keisse verbeteren 60 jaar oud wereldrecord op koppelkoers

Niki Terpstra en Iljo Keisse hebben een unieke prestatie geleverd. De twee reden in de Ballerup Arena in Denemarken namelijk een zestig jaar oud wereldrecord op de 100 kilometer madison aan flarden.

De Belg en de Nederlander hadden 1 uur, 50 minuten en 50 seconden nodig voor de 100 kilometer, een gemiddelde van 54,14 kilometer per uur. De Belgisch-Nederlandse tandem reed daarmee het record van Reginald Arnold en Fernando Terruzi uit de boeken. In 1960 hadden zij 1 uur, 52 minuten en 14 seconden nodig om honderd kilometer af te werken.

Terpstra en Keisse rijden de Nytårsstævne in de Ballerup Arena ter voorbereiding op de Zesdaagse van Rotterdam, waar ze eveneens als koppel aan de start zullen staan.

Copenhagen 100KM Madison win with @iljokeisse in a new World Record! 1:50:50 – 54,14 km/h avg.speed. The old record of 1:52:14 was set by the Australian-Italian duo Reginald Arnold – Fernando Terruzzi. And has been since 1960. #speedonwheels pic.twitter.com/8C83NmsVEx

— Niki Terpstra (@NikiTerpstra) December 29, 2019