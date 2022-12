Terpstra en Havik aan kop na eerste dag Wooning Zesdaagse Rotterdam

Niki Terpstra en Yoeri Havik zijn de onbetwiste winnaars geworden van de eerste avond van de 39e Wooning Zesdaagse in Rotterdam Ahoy. Het Nederlandse duo won vier van de acht onderdelen en staat met een ronde voorsprong aan de leiding van het algemeen klassement.

Het koppel Terpstra-Havik begon de eerste avond voortvarend door de Wooning Madison over 25 minuten en tien ronden te winnen. Daarin lieten ook de koppels Imhof-Mora, Kluge-Bol, Heijnen-Teutenberg, De Vylder-Hesters, Reinhardt-Malcharek en Viviani-Hoppezak zich gelden. De eindsprint gaf uiteindelijk de doorslag. Terpstra en Havik wonnen later op de avond ook de koppelkoers over 40 minuten en tien ronden, waarin zij bovendien tien punten extra opstreken nadat de Provato Golden Buzzer had geklonken in de zaal.

De Noord-Hollanders deden daarna ook goede zaken in de individuele afvalkoers, waar Havik de twintig punten binnenhaalde. Ze sloten de avond af zoals ze die ook waren begonnen, alleen nu met winst van de Kambeel Supersprint. In de koers met zeven afvallingen en waarin de laatste tien ronden worden betwist door de overgebleven zes teams, versloegen Terpstra en Havik de koppels De Vylder-Hesters en Viviani-Hoppezak. Terpstra en Havik verzamelden op de eerste avond exact 100 punten en daarmee verdienden zij een bonusronde.

De andere onderdelen werden door verschillende ploegen gewonnen. De koppelafvalkoers werd een prooi voor Elia Viviani en Vincent Hoppezak: in de eindsprint bleef Hoppezak De Vylder voor. Tuur Dens en Louis Pijourlet waren het snelst in de koppeltijdrit in een tijd van 10,491 seconden. Ook de derny’s kwamen in de baan. De eerste wedstrijd achter de lichte motorfietsen werd gewonnen door Claudio Imhof achter Eric Schoefs. Nederlands kampioen Philip Heijnen was daarna heer en meester in de tweede wedstrijd, eveneens met Schoefs.

De organisatie moest last minute nog schuiven in het rennersveld. Jan-Willem van Schip kon vanwege ziekte niet van start gaan, waardoor een plaats vrijkwam naast Sebastián Mora. De opengevallen plek werd ingenomen door Claudio Imhof en de Belgische eerstejaars junior Milan Van den Haute werd de nieuwe koppelgenoot van Lukas Rüegg.

GPN Provato – Sprint Cup

Harrie Lavreysen voert de Sprint Cup aan. De olympisch- en wereldkampioen sprint moest in de Keirin zijn meerdere erkennen in Sam Ligtlee, maar won daarna wel de Sprint Finals. Daar versloeg hij Jeffrey Hoogland, met wie hij al zo vaak spannende duels uitvocht op de grootste internationale podia. De Lichtflits uit Luyksgestel heeft na de eerste avond zeventien punten, drie meer dan Hoogland die tweede staat. De jonge Daan Kool volgt op de derde plaats met elf punten.

Rotterdam Topsport Talent Cup

Niet alleen de eliterenners en de sprinters begonnen aan hun zesdaagse, ook de renners tot 23 jaar begonnen aan hun strijd om de Rotterdam Topsport Talent Cup. Damien Fortis won de scratch over 40 ronden en zorgde zo voor het eerste succes voor zichzelf en zijn partner Justin Weder. Na de overwinning van het Zwitserse koppel, leverde ook de puntenkoers over 50 ronden een buitenlandse winnaar op. Peter Moore haalde het voor Sten Verzijl en nam met zijn Franse koppelgenoot Nicolas Hamon de leiding over in de Talents Cup.

Wooning Zesdaagse Rotterdam 2022

Stand na dag 1

1. / Niki Terpstra-Yoeri Havik – 100 punten

2. / Lindsay De Vylder-Jules Hesters – 74 punten en 1 ronde

3. / Vincent Hoppezak-Elia Viviani – 68 punten en 1 ronde

4. / Roger Kluge-Cees Bol – 32 punten en 1 ronde

5. / Philip Heijnen-Tim Torn Teutenberg – 60 punten en 2 ronden

6. / Claudio Imhof-Sebastián Mora – 38 punten en 2 ronden

7. / Theo Reinhardt-Moritz Malcharek – 6 punten en 2 ronden

8. / Denis Rugovac-Matteo Donegà – 8 punten en 4 ronden

9. / Tuur Dens-Louis Pijourlet – 32 punten en 5 ronden

10. / Bartosz Rudyk-Wojciech Pszczolarski – 20 punten en 5 ronden

11. / Raymond Kreder-Mel van der Veekens – 18 punten en 6 ronden

12. / Matias Malmberg-Marc Hester – 24 punten en 7 ronden

13. / Lukas Rüegg-Milan Van den Haute – 10 punten en 7 ronden