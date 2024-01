donderdag 4 januari 2024 om 16:01

Tenue EF Education-EasyPost is ook in 2024 weer opvallend

Materiaalzone EF Education-EasyPost heeft de outfit voor 2024 onthuld. De renners van de Amerikaanse formatie zijn ook dit jaar weer te herkennen aan de kleur roze. Maar wie goed kijkt, ziet dat de vormgeving van het tenue wel iets anders is.

Het nieuwe tenue is ook dit jaar weer geproduceerd door kledingsponsor Rapha en zal zeker opvallen in het peloton. In vergelijking met vorig jaar lijkt de ploeg wel te opteren voor een iets lichtere, roze tint. Ook zijn er gele accenten verwerkt in het shirt, zoals duidelijk te zien is op de linkermouw.

Het tenue komt dus uit de koker van Rapha, maar is wel ontworpen in overleg met de renners. Alberto Bettiol is zeer blij met de uitkomst. “Het is gewoon een geweldig tenue. Rapha is er in geslaagd om de beste trui te ontwerpen, die heel goed past bij de zwarte broek en witte sokken, en dat zonder het gebruik van overweldigende kleurencombinaties.”

“Rapha heeft geluisterd naar onze feedback van de voorbije jaren en zo een magisch tenue gecreëerd voor 2024. Ik weet zeker dat de mannen en vrouwen binnen de ploeg trots zijn om dit tenue aan de wereld te laten zien!”, is de winnaar van Ronde van Vlaanderen 2019 dolenthousiast.





De mannenploeg van EF Education-EasyPost begint met een selectie van exact dertig renners aan het nieuwe seizoen. Enkele bekende namen zijn die van Bettiol, Richard Carapaz, Ben Healy, Esteban Chaves en Nederlander Marijn van den Berg. De nieuwe vrouwenploeg telt vijftien namen. Alison Jackson, Coryn Labecki, Veronica Ewers en Nina Kessler zijn de meest in het oog springende namen.