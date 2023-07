Teleurstelling bij O’Connor en AG2R Citroën na tijdsverlies: “Simpelweg niet goed genoeg”

Ben O’Connor heeft niet al te beste dagen achter de rug. De Australiër werd na zijn podiumplaats in het Critérium du Dauphiné tot de kanshebbers gerekend voor een topklassering in de Tour de France, maar staat inmiddels al op ruime achterstand van geletruidrager Adam Yates. “Vreemd genoeg ben ik momenteel simpelweg niet goed genoeg”, citeert Cyclingnews O’Connor.

De kopman van AG2R Citroën kwam in de finale van de tweede rit ten val, maar wil dat niet als excuus aandragen. “Ik viel op twee andere renners, ik ben er zeker van dat zij er erger aan toe waren dan ik”, aldus de 27-jarige renner, die net voor de top van de Jaizkibel af moest haken bij de eerste groep. “Ik was goed tot bijna bovenop de Jaizkibel, maar daarna was ik écht slecht.”

O’Connor kwam zondag in een tweede groepje binnen, op 59 seconden van ritwinnaar Victor Lafay en de rest van het eerste peloton. De Australiër staat nu 27ste in het algemeen klassement en heeft een achterstand van een minuut en 41 seconden op leider Yates. “Het is niet ideaal, maar het betekent niet dat ik niet meer in de top-tien van het eindklassement kan eindigen. We krijgen nu twee sprintdagen en daarna hebben we de Pyreneeën. Ik blijf mijn best doen en ga kijken of de top-tien alsnog mogelijk is.”

Teleurstelling

Vincent Lavenu, de teammanager van AG2R Citroenn, sprak van een ‘zware dag’ voor de ploeg. “We hadden een ander resultaat verwacht, we verwachtten met een of twee renners in de eerste groep te zitten”, zegt hij op de sociale media van het team. “Ben O’Connor was oké tot vijfhonderd meter voor de top van de Jaizkibel, maar werd toen gelost. (…) Hij is teleurgesteld, wij zijn teleurgesteld. Ik weet dat het team terug kan slaan.”

