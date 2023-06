Tegenvaller voor Ganna in aanloop naar WK: Italiaan moet rentree uitstellen

Filippo Ganna stond op de planning voor de Ronde van Zwitserland (11-18 juni), maar de Italiaanse tijdritspecialist maakte geen deel uit van de definitieve selectie van INEOS Grenadiers. Wat blijkt nu: Ganna moet zijn rentree uitstellen wegens ziekte.

De rentree van Filippo Ganna was aanstaande. De Italiaan – die de Giro d’Italia moest verlaten wegens een coronabesmetting – had zijn vizier gericht op de Ronde van Zwitserland. De 26-jarige renner werd in aanloop naar de Zwitserse wielerronde echter opnieuw ziek.

“Helaas kon ik vanwege gezondheidsredenen niet starten in de Ronde van Zwitserland. Ik voelde me al een paar dagen niet goed en vervolgens heb ik – in samenspraak met de medische staf van de ploeg – de beslissing genomen om toch niet deel te nemen. Ik richt me nu volledig op mijn herstel”, laat Ganna weten aan Ciclo21.

Alternatieve WK-voorbereiding?

Ganna hoopt begin augustus in absolute topvorm te kunnen deelnemen aan de wereldkampioenschappen wielrennen in Glasgow. De vraag is alleen hoe zijn voorbereiding er nu precies zal uitzien richting het WK, en of hij zijn oorspronkelijke programma (Italiaanse kampioenschappen, trainingsstage in Andorra en de Ethias Tour de Wallonie) kan aanhouden.