Teambaas Trek-Segafredo: “López zal de roze trui niet zomaar afstaan”

Juan Pedro López begint vandaag aan zijn vijfde dag in de roze trui. De vraag is alleen of de Spaanse klimmer van Trek-Segafredo het felbegeerde kleinood kan behouden, aangezien de renners een zware bergetappe krijgen voorgeschoteld met aankomst op Blockhaus. Teambaas Luca Guercilena heeft alvast veel vertrouwen in López.

In het algemeen klassement heeft López momenteel 38 seconden voorsprong op Lennard Kämna, Rein Taaramäe volgt als de voorlopige nummer drie op 58 seconden. Het grootste gevaar komt echter van Simon Yates: de medefavoriet voor eindwinst in de Giro staat op 1m42s. Toch heeft Guercilena vertrouwen in de huidige rozetruidrager. “Lopez gaat heel erg goed bergop en kan zich goed verdedigen”, citeert het Italiaanse Bici. “Hij zal de roze trui niet zomaar verliezen. Dat is zeker geen uitgemaakte zaak.”

Ritwinst met Ciccone?

Trek-Segafredo hoopt de roze trui nog wat langer vast te houden, maar kijkt voor de etappe van vandaag niet alleen naar López. De ploeg heeft namelijk ook Giulio Ciccone in de gelederen, die nog altijd goed staat in het klassement en de etappe naar Blockhaus met rood heeft omcirkeld in zijn agenda. “Ik wil vandaag een hoofdrol vertolken. Het zal een mooie etappe worden, op een zwaar parcours.”

“We moeten ook rekening houden met de roze ambities van López. We willen graag het roze behouden, maar gaan ook voor etappewinst.” Guercilena vult aan: “We zullen vandaag ook Ciccone ondersteunen bergop. We bekijken het in deze Giro dag per dag. Dat heeft ons al mooie resultaten opgeleverd.”