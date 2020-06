Teamartsen: “Peloton dagelijks testen op Covid-19 is nobel maar onhaalbaar”

Gesleur in grote rondes

Praktisch onhaalbaar dus, meent ook De Maeseneer. “We spreken in dit geval over directe bepaling van een acute infectie, via ‘nose swabs’. Want het immunoglobuline B, bijvoorbeeld, dat uitwijst of je het virus al dan niet hebt doorgemaakt, kan je controleren vóór aanvang van de competitie. Voor die andere tests heb je mobiele labo’s nodig, waarin renners én personeel dagelijks langslopen. In een grote ronde is dat een heel gedoe. Constant ‘gesleur’ tussen hotels, start en finish.” Het vereist een hoge testcapaciteit, merkt De Decker op. “Momenteel is er geen enkel land, geen enkel bedrijf en al zeker geen enkele wielerploeg bij machte om dit feilloos uit te voeren.”

Beide artsen hebben ervaring met het testen op Covid-19. Bij topatleten en ‘gewone’ burgers. Opvallend, zag De Maeseneer: “Sommige mensen overwonnen het virus asymptomatisch. Niks, nul klachten, geen extra besmetting in de naaste familie. Zo ga je ze ongetwijfeld ook tegenkomen in het peloton, zeker bij overcontrole. Wat zal dan het gevolg zijn? Drama? Koers stilleggen? Ja, in theorie móet het. Terwijl je wel te maken hebt met sterke, kerngezonde mannen, die over de nodige weerstand beschikken en qua leeftijd niet tot de grootste risicogroep behoren.”