Hoogleraar Blocken pleit voor dagelijks testen peloton: “Dan kunnen we veilig fietsen” zondag 7 juni 2020 om 11:04

Het wielerpeloton kijkt reikhalzend uit naar de herstart van de competitie, maar hoe veilig is het fietsen in een peloton nu eigenlijk? Hoogleraar aerodynamica Bert Blocken van de TU Eindhoven heeft een oplossing. “De kern van de zaak is om het hele peloton elke dag te testen”, zo vertelt hij aan de NOS.

Wetenschappers van de universiteiten van Leuven en Eindhoven voerden begin april een onderzoek uit om het besmettingsgevaar in een peloton vast te stellen. De onderzoekers bekeken hoe druppels, die door niezende, hoestende of spugende wielrenners in de lucht komen, in een peloton verspreid kunnen worden.

Blocken: “Je hebt allereerst de hele kleine druppeltjes, ook wel aerosolen genoemd. Het is nog niet bekend in welke mate ze een risico vormen. Verder hebben we nog de hele grote druppels die het virus kunnen bevatten. Als je in het wiel zit van een renner die hoest of niest, vang je die druppels op. In principe zou je op die manier besmet kunnen raken.”

“De remedie moet niet erger zijn dan de kwaal”

Uit het onderzoek kwam naar voren dat wielrenners twintig meter afstand moeten houden, een afstand die uiteraard niet kan worden aangehouden tijdens een wielerkoers. En dus komt Blocken met een oplossing. “We zullen het peloton elke dag moesten testen om te zien of iedereen coronavrij is. Op die manier kan er veilig gefietst worden.”

Volgens Blocken is het een kleine inspanning om het complete peloton dagelijks te testen. “Op een gegeven moment moet de remedie niet erger zijn dan de kwaal. Ik denk dat het niet starten met wielercompetities nog nadeliger is voor teams, renners en sponsoren. Het is uiteindelijk een kleine inspanning om weer wedstrijden te kunnen rijden.”

Besmet met het coronavirus? “Haal de persoon uit koers”

Blocken benadrukt dat er alsnog iemand besmet kan raken tijdens een wedstrijd. “Je kunt dan hetzelfde doen als in het Duitse voetbal: je haalt de persoon in kwestie uit koers. Laat de renners gewoon hun werk doen.” De hoogleraar hamert verder op extra gezondheidsmaatregelen. “Hou buiten de koers anderhalve meter afstand en denk ook aan zaken zoals het ontsmetten van fietsen.”