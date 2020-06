Team van Marianne Vos tast in het duister: “Afwachten of CCC bij ons wél aan boord blijft”

Dat CCC zich terugtrekt als hoofdsponsor van het team met Greg Van Avermaet en Matteo Trentin als kopmannen, werd deze voormiddag bevestigd. Maar trekt de schoenenfabrikant zich ook terug als titelpartner van CCC-Liv? “Daar kunnen we op dit moment nog geen antwoord op geven”, klinkt het bij het team van Marianne Vos.

Voor alle duidelijkheid, het mannenteam geleid door Jim Ochowicz en het damesteam met onder anderen Marianne Vos en Ashleigh Moolman-Pasio als boegbeelden, zijn twee aparte entiteiten met slechts een ding gemeen: ze delen dezelfde titelpartner. Of de Poolse schoenenfabrikant zich ook bij hen terugtrekt, weten ze bij CCC-Liv nog niet.

“Het is nog te vroeg om nu al te zeggen welke op hoofd- en subsponsoren in 2021 op onze shirts zullen prijken”, vertelt woordvoerder Rik Booltink aan WielerFlits. “Ik zou graag met een ja of nee willen antwoorden op de vraag of CCC bij ons wel of niet aan boord blijft, maar dat kan ik op dit moment (nog) niet… We zien op sponsorvlak een positieve ontwikkeling en zijn overtuigd dat we als ploeg sterk uit deze crisis gaan komen. Sinds de oprichting van de ploeg, twaalf jaar geleden, zijn we toonaangevend op het hoogste niveau. Dat willen we blijven doen, ook na 2020.”

CCC-Liv hervat overigens de competitie al in juli met de Emakumeen Nafarroako Klasikoa (23 juli) en de Clasica Femenina Navarra (24 juli). Deze laatste wedstrijd werd in 2019 nog gewonnen door Ashleigh Moolman-Pasio.