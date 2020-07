Team Ineos met Bernal en Froome naar kleine Franse rittenkoers donderdag 30 juli 2020 om 13:46

Met een selectie die niet zou misstaan in de Tour de France trekt Team Ineos naar La Route d’Occitanie. De Franse 2.1-koers ziet onder meer Egan Bernal en Chris Froome aan de start verschijnen.

Zij worden in de vierdaagse rittenkoers bijgestaan door Andrey Amador, Jonathan Castroviejo, Tao Geoghegan Hart, Pavel Sivakov en Dylan van Baarle.

Aan La Route d’Occitanie doen dit jaar acht WorldTour-teams mee. Naast Team Ineos zijn dat AG2R La Mondiale, Cofidis, Groupama-FDJ, Astana, Bahrain McLaren, Trek-Segafredo en CCC Team. Vorig jaar waren dat vijf teams met minder sterke selecties dan dit jaar.

Voor heel wat klassementsmannen wordt dit hun eerste koers sinds de uitbraak van het coronavirus. Andere klinkende namen op de deelnemerslijst zijn Romain Bardet, Thibaut Pinot, Miguel Angel Lopez, Warren Barguil, Richie Porte en Bauke Mollema.

La Route d’Occitanie begint zaterdag met een heuvelrit. Op maandag staat de belangrijkste etappe, door de Pyreneeën, gepland over 163,5 km gepland, met passages over de Port de Bales en de Col de Peyresourde en aankomst bergop op de Col de Beyrède. Voor zowel Bernal als Froome is dit hun eerste voorbereidingskoers in aanloop naar de Tour de France.