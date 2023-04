Team DSM ziet ook Max van der Meulen uitvallen in Tour of the Alps

Max van der Meulen zal de Tour of the Alps niet uitrijden. De 19-jarige Nederlander voelde zich de voorbije dagen al niet zo goed en besloot vandaag tijdens de vierde etappe in de remmen te knijpen.

Van der Meulen komt normaal uit voor de opleidingsploeg van Team DSM, maar mocht zich deze week in de Tour of the Alps bewijzen tussen de profs. De Hagenees, die te boek staat als een talentvolle klimmer, stond na drie etappes 108e in het algemeen klassement, op bijna vijftig minuten van leider Tao Geoghegan Hart. Van der Meulen is, na Harm Vanhoucke en Alberto Dainese, de derde renner van Team DSM die de koers moet verlaten.

Van der Meulen sukkelde de voorbije dagen al met zijn gezondheid, al was hij vanochtend voor de start van de voorlaatste rit nog optimistisch. “Ik voelde me gisteren zo slecht. Ik kon het eerste half uur niks binnen krijgen, maar ik ben trots op het feit dat ik de rit heb uitgereden. Ik voel me nu best wel goed. Ik heb voor het eerst in dagen weer eens goed geslapen”, liet hij weten aan WielerFlits.

Op deze site verschijnt binnenkort ook een interview met Van der Meulen, waarin hij terugblikt op zijn vuurdoop bij de profs. Ook kijkt hij naar zijn verdere doelen in 2023.