Team DSM met Dainese en Degenkolb in Baloise Belgium Tour

Team DSM heeft zijn selectie voor de komende Baloise Belgium Tour gepresenteerd. De Nederlandse formatie mikt in de Belgische wielerronde vooral op dagsucces. Alberto Dainese en John Degenkolb zijn de meest in het oog springende namen.

“We mikken in de Baloise Belgium Tour op dagsucces en we hebben verschillende pionnen om mee te spelen. In de etappes met een klassiekerprofiel kunnen we John (Degenkolb, red.) en Nils (Eekhoff, red.) uitspelen. We hebben met Alberto (Dainese, red.) ook een snelle renner in de gelederen voor de etappes die eindigen in een massasprint. We kijken ernaar uit”, laat ploegleider Roy Curvers weten in een persbericht.

Voor de 24-jarige Dainese is het de eerste koers sinds zijn succesvolle Giro d’Italia. In de eerste grote ronde van het seizoen wist de rappe Italiaan naar de zege te sprinten in de elfde etappe naar Reggio Emilia, voor mannen als Fernando Gaviria, Arnaud Démare, Caleb Ewan en Mark Cavendish. In de Baloise Belgium Tour moet Dainese het opnemen tegen onder meer Fabio Jakobsen, Jasper Philipsen, Sam Bennett en Arnaud De Lie.

Tobias Lund Andresen, Mark Donovan, Enzo Leijnse en Frederik Rodenberg Madsen maken de selectie van Team DSM compleet. De Baloise Belgium Tour staat voor 15-19 juni op de kalender.

Update – Nils Eekhoff toch niet van start

Nils Eekhoff zou aanvankelijk ook deelnemen aan de Baloise Belgium Tour, maar de 24-jarige Nederlander heeft nog te veel last van zijn valpartij in de ZLM Tour. “De schade is erger dan ik in eerste instantie dacht. Ik heb hechtingen in mijn hand, elleboog en heup. Ik heb momenteel ook erg veel last van mijn nek. Ik moet de Baloise Belgium Tour dus helaas laten schieten”, laat Eekhoff weten aan WielerFlits.

Selectie Team DSM voor Baloise Belgium Tour (15-19 juni)

Alberto Dainese

John Degenkolb

Mark Donovan

Enzo Leijnse

Tobias Lund Andresen

Frederik Rodenberg Madsen