Team DSM met Bardet in Parijs-Nice, Vanhoucke medekopman in Tirreno-Adriatico

Team DSM heeft zijn selecties prijsgegeven voor Parijs-Nice (5-12 maart) en Tirreno-Adriatico (6-12 maart). In de Franse ronde is Romain Bardet de kopman voor het algemeen klassement, Harm Vanhoucke en Andreas Leknessund mogen in de Italiaanse rittenkoers dan weer voor een goed klassement gaan.

In Parijs-Nice rekent de ploeg dus op klassementsrenner Romain Bardet. De 32-jarige Franse klimmer maakt zich op voor zijn achtste deelname aan de ‘Koers naar de Zon’. Bardet werd in 2019 al een keer vijfde in het eindklassement en was in 2016 negende voor eigen volk. De ervaren coureur was dit jaar al achtste in de Tour des Alpes Maritimes et du Var en elfde in de Faun-Ardèche Classic en Faun Drôme Classic.

“We denken dat het parcours Romain heel erg goed ligt, en dus hebben we een selectie samengesteld die hem goed zou moeten kunnen ondersteunen. De koninginnenrit finisht vlak bij zijn huis, dat zal hem extra motivatie geven. Verder mikken we op de sprints en op dagresultaten. Chris Hamilton en Kevin Vermaerke zullen Romain vooral ondersteunen, maar Nils Eekhoff, John Degenkolb en Pavel Bittner zullen ook hun kansen mogen gaan”, laat ploegleider Phil West weten.

In Tirreno-Adriatico is het dan weer aan Harm Vanhoucke, Andreas Leknessund en Marius Mayrhofer om het mooie weer te maken namens Team DSM. Vanhoucke en Leknessund zijn de klassementsrenners met dienst. De 25-jarige Belg liet dit seizoen al zijn goede vorm zien: Vanhoucke werd vorige week nog tiende in de UAE Tour. De 22-jarige Mayrhofer, dit seizoen al winnaar van de Cadel Evans Great Ocean Road Race, mag zich laten zien in de sprints. Ook Alberto Dainese is een zeer rappe man.