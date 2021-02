Team DSM met Arensman en Bol naar UAE Tour

Thymen Arensman en Cees Bol maken volgende week hun seizoensdebuut. Beide renners zijn in de selectie van Team DSM voor de UAE Tour opgenomen. Arensman mag in de bergetappes voor zijn kansen rijden, terwijl Bol het speerpunt in de sprints is.

“Onze belangrijkste focus ligt op het rijden van uitslagen, met name in de sprintetappes. Wellicht zijn er vier kansen voor de snelle mannen van het peloton”, stelt ploegleider Luke Roberts vast. “Cees is onze man voor de sprints en we hebben een degelijke trein om hem heen samengesteld. Wegkapitein Nikias Arndt moet met zijn ervaring leiding geven aan onze sprintgroep.”

In de individuele tijdrit op de tweede dag en de bergop aankomsten op Jebel Hafeet en Jebel Jais mogen Thymen Arensman en Mark Donovan kijken hoe ver ze kunnen komen. De UAE Tour gaat op zondag 21 februari van start in Al Ruwais en eindigt zes dagen later in Abu Dhabi-stad. In 2020 schreef Adam Yates de ronde op zijn naam.

Team DSM voor de UAE Tour 2021

Asbjørn Kragh Andersen

Thymen Arensman

Nikias Arndt

Cees Bol

Alberto Dainese

Mark Donovan

Florian Stork