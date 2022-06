Team DSM met Arensman, Bol en Kragh Andersen in Ronde van Zwitserland

Team DSM heeft zijn zevenkoppige selectie voor de komende Ronde van Zwitserland (12-19 juni) uit de doeken gedaan. De Nederlandse formatie rekent onder meer op de klimkwaliteiten van Thymen Arensman, de sprintkunsten van Cees Bol en de allround-capaciteiten van Søren Kragh Andersen.

Voor de 22-jarige Arensman, die aan het einde van het seizoen zal verkassen naar INEOS Grenadiers, is het zijn eerste wedstrijd sinds de Giro d’Italia. In de Italiaanse ronde liet de beloftevolle klimmer zich meerdere zien in de aanval. In de bergetappe naar Aprica werd hij knap tweede, net als in de slottijdrit in en rond Verona. Ook werd Arensman vijfde in de rit met aankomst op de Passo Fedaia. In het algemeen klassement eindigde hij als achttiende.

Team DSM heeft met Andreas Leknessund nog een tweede renner geselecteerd die zijn mannetje staat bergop. Verder bestaat de ploeg uit rouleurs Søren Kragh Andersen, Casper Pedersen, Nico Denz, Nikias Arndt en sprinter Cees Bol. Arndt kan eventueel nog als troefkaart worden uitgespeeld in de ‘lastige sprintritten’.

De ploeg mikt in Zwitserland vooral op dagsucces, zo verklapt ploegleider Phil West in een perscommuniqué. “Zoals altijd brengen we een competitieve ploeg aan de start. We willen op alle fronten aanwezig zijn. Het doel is om elke dag aanwezig te zijn en onze kansen te grijpen.”