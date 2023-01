Team DSM maakt zich geen zorgen over WorldTour-licentie

Team DSM kijkt met frisse moed naar de toekomst. De Nederlandse ploeg heeft van de UCI een WorldTour-licentie van één jaar gekregen, terwijl alle andere WorldTeams die zekerheid voor drie jaar kennen. Team DSM wijt dat aan hun eerlijkheid, maar maakt zich geen zorgen over de jaren na het wielerseizoen 2023.

De ploeg laat aan WielerFlits weten dat er wel degelijk een licentie voor drie jaar is afgegeven, maar dat zij voor 2024 en 2025 nog een bankgarantie moeten inleveren bij de internationale wielerbond. Deze kon het Nederlandse team naar eigen zeggen niet opsturen, omdat hoofdsponsor DSM middenin een fusie zit. Het Nederlandse chemieconcern gaat naar alle waarschijnlijkheid samen met Firmenech, dat huisvest in Zwitserland. Dit is het grootste bedrijf ter wereld dat in particuliere handen is en actief is in de geur- en smaakstoffenbranche.

Op 23 januari volgt er een Buitengewone Algemene Vergadering voor de aandeelhouders van DSM. Een meerderheid moet toestemmen met het ruilaanbod om fusiebedrijf DSM-Firmenech mogelijk te maken. Volgens de ploeg heeft teammanager Iwan Spekenbrink aan DSM laten weten dat zij eerst de fusie moeten afronden en dat daarna het papierwerk volgt. Vanwege de fusie zou DSM geen bankgarantie kunnen afgeven voor 2024 en 2025. De Nederlandse ploeg verwacht alle benodigde documenten in april te ontvangen en deze op te sturen naar de internationale wielerbond.

Van Nederland naar Zwitserland

Team DSM laat weten transparant over de situatie te hebben gecommuniceerd met de UCI. Juist vanwege die eerlijkheid, heeft de UCI volgens hen eerst een WorldTour-licentie voor één jaar afgegeven. Zodra er bankgaranties voor 2024 en 2025 zijn, stelt Team DSM dat zij van de UCI ook een WorldTour-licentie voor na het huidige wielerseizoen krijgen. Mochten de aandeelhouders van DSM overigens voor de fusie gaan liggen, dan is er geen man over boord. De totaalomzet van DSM was in 2021 nog 9,2 miljard euro. Firmenech zette in het boekjaar 2020-2021 4,3 miljard om.

Mocht de fusie wél doorgaan, dan verandert mogelijk de naam en het shirt van Team DSM. Wat voor effect een eventuele fusie op de licentie en het budget van de ploeg heeft, is nog onduidelijk. Jarenlang opereerde de ploeg van Spekenbrink onder een Duitse licentie, maar met DSM als hoofdsponsor werd dat voor 2022 teruggedraaid naar een Nederlandse. Mocht DSM-Firmenech doorgaan, dan vestigt het bedrijf zich juridisch in Zwitserland. Of we daarna ook van een Zwitserse ploeg moeten spreken, is nog niet duidelijk. Het sponsorcontract van DSM loopt volgens de wielerploeg tot eind 2024.