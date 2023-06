Team DSM hoopt met Bardet hoge ogen te gooien in Ronde van Zwitserland

Team DSM gaat met een duidelijke kopman van start in de komende Ronde van Zwitserland (11-18 juni). De ploeg hoopt met Romain Bardet een goed klassement te rijden in de achtdaagse wielerronde.

Ploegleider en coach Pim Ligthart blikt in een perscommuniqué vooruit op de 86ste editie van de Ronde van Zwitserland. “We trekken naar de Ronde van Zwitserland met een sterke ploeg. Enkele jongens komen van hoogte en zijn gemotiveerd om goede resultaten neer te zetten.”

‘Met Romain hebben we iemand die een gooi kan doen naar het algemeen klassement. We bekijken het echter dag per dag en zullen voor elke etappe onze kansen afwegen. Deze rittenkoers heeft alles in zich met twee tijdritten, sprintetappes, kansen voor ontsnappingen en klassementsdagen. We zijn klaar om er voor te gaan.”

Bardet hoopt zich in Zwitserland zo goed mogelijk klaar te stomen voor de Tour de France. De 32-jarige Fransman reed eerder dit seizoen al naar korte eindklasseringen in de Tour des Alpes Maritimes et du Var (8e), Parijs-Nice (7e), de Waalse Pijl (9e) en de Ronde van Romandië (7e).