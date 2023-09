dinsdag 26 september 2023 om 11:06

Team dsm-firmenich verlengt contracten van onder meer Charlotte Kool en Pfeiffer Georgi

Charlotte Kool en Pfeiffer Georgi blijven langer bij Team dsm-firmenich. Beide rensters hebben hun contract verlengd tot eind 2026. Franziska Koch heeft bijgetekend tot eind 2025.

Kool had nog een contract tot eind 2024, maar verbindt zich dus voor twee jaar extra aan het WorldTour-team. Georgi verlengt haar contract met één jaar, want zij lag al vast tot eind 2025. Koch had een aflopend contract.

In 2023 boekte Kool al elf zeges. De 24-jarige sprintster won onder meer de RideLondon Classique en twee ritten in de Simac Ladies Tour. “Ik ben superblij dat we bij elkaar blijven tot en met tenminste 2026”, zegt de Nederlandse over haar contractverlenging bij Team dsm-firmenich. “Mijn ploeggenoten, de coaches, mijn trainer, de experts – het hele team past perfect bij me en ik blijf enthousiast om elke dag met hen samen te werken. Ik kijk er naar uit om verder te bouwen richting de volgende grote doelen in mijn carrière, ik wil gewoon samen wedstrijden blijven winnen.”

Georgi en Koch

De 22-jarige Pfeiffer Georgi werd in 2019 prof bij Team Sunweb, een voorganger van Team dsm-firmenich. In het huidige seizoen wist ze drie keer te winnen. In maart won ze de Classic Brugge-De Panne, in juni zowel Dwars door de Westhoek als het Brits kampioenschap op de weg. “In de eerste jaren bij de ploeg heb ik veel geleerd. Daarna heb ik de rol als wegkapitein op me genomen en sinds dit jaar ben ik meer een kopvrouw geworden – vooral in de klassiekers”, vertelt Georgi. “Ik kijk uit naar de komende drie jaar, we hebben een sterke groep meiden.”

Net als Georgi, kwam ook Koch in 2019 bij Team Sunweb. De inmiddels 23-jarige Duitse eindigde dit jaar als tweede in de Antwerp Port Epic Ladies. Twee jaar terug was ze zevende in Parijs-Roubaix Femmes. “Ik wil het team zo goed mogelijk helpen als dat nodig is, maar ook de mogelijkheid hebben om zelf finales te rijden in de wedstrijden die me liggen”, zegt Koch, die een voorbeeld neemt aan Georgi. “We zijn in hetzelfde jaar bij het team gekomen en zij is dit jaar een kopvrouw geworden. Het is motiverend en inspirerend om haar te volgen.”