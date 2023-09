maandag 18 september 2023 om 11:39

Team dsm-firmenich verlengt contracten Alexander Edmondson en Tim Naberman

Alexander Edmondson en Tim Naberman koersen ook de komende twee jaar in de kleuren van Team dsm-firmenich. Beide renners hebben hun contract bij het WorldTeam verlengd tot eind 2025.

Voor Edmondson was 2023 zijn eerste jaar bij Team dsm-firmenich. Hij kwam afgelopen winter over van BikeExchange-Jayco, waar hij in 2016 prof werd. Bij zijn huidige ploeg is hij onder meer belangrijk als renner in de sprinttrein. Zelf behaalde de Australiër dit jaar een vierde plaats in de ZLM Tour.

“Ik ben superblij dat ik nog twee jaar bij Team dsm-firmenich blijf”, zegt de 29-jarige renner op de site van zijn ploeg. “Het is heel verfrissend geweest om omringd te worden door zo’n positieve en gemotiveerde groep jongens. Er zitten veel jonge renners in het team en ik hou ervan om met hen samen te werken: mijn ervaring delen, maar ook van hen leren. Ik kijk er naar uit om met de sprintgroep nog beter te worden in de lead-outs en toe te werken naar de doelen van het team.”

Aanvoerder Tim Naberman

Naberman werd prof bij Team DSM in 2022, nadat hij al drie jaar voor de opleidingsploeg had gereden. Hij fungeert vooral als helper en (ondanks zijn relatief jonge leeftijd van 24 jaar) ook geregeld als koerskapitein.

“Ik ben superblij om mijn contract met het team te verlengen”, zegt de Nederlander in een reactie. “Dit jaar heb ik enkele van de grote klassiekers met het team gedaan en ik heb genoten van die ervaringen. Het is iets magisch. Ik kijk er naar uit om in de toekomst hopelijk terug te keren in die koersen. Veel verschillende koersen doen, geeft me de ervaring die nodig is om te groeien in mijn rol als aanvoerder. Ik kijk er naar uit om meer van mijn ervaring te delen met de jongens en een stabiele factor te worden waar het team en iedereen altijd op kan vertrouwen.”