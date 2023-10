maandag 9 oktober 2023 om 13:01

Team dsm-firmenich hevelt Enzo Leijnse, Patrick Eddy en Frank van den Broek over naar WorldTeam

Enzo Leijnse, Patrick Eddy en Frank van den Broek rijden volgend jaar voor de hoofdmacht van Team dsm-firmenich. De drie talenten komen momenteel nog uit voor de opleidingsploeg, maar vanaf 2024 staan ze dus onder contract bij het WorldTeam. Leijnse en Eddy hebben getekend tot en met 2025, Van den Broek tot en met 2026.

Van den Broek reed vorig jaar nog op clubniveau, maar heeft een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Hij reed de eerste deel van 2023 voor ABLOC CT en maakte in de kleuren van dat Continental-team indruk. Zo won hij Ronde de l’Oise, boekte hij een ritzege in de Tour of Qinghai Lake en eindigde hij als achtste op het NK op de weg, na een aanvallende wedstrijd. Halverwege juli maakte de 22-jarige renner dan de overstap naar Development Team dsm-firmenich. Voor die ploeg werd hij al derde in de Tour of Alsace, waar hij tevens de slotrit won, en toonde hij zijn kwaliteiten in onder meer de Super 8 Classic.

“In de korte tijd dat ik bij het team zit, heb ik het vertrouwen gevoeld dat ze in mij stellen. Ik ben vooral dankbaar voor de kansen die ik krijg”, zegt Van den Broek in een persbericht van Team dsm-firmenich. “De stap naar de WorldTour is een nieuw hoofdstuk in mijn carrière. Ik kan de uitdaging aangaan om tegen de beste renners ter wereld te koersen en bijdragen aan onze doelen. Voor de komende jaren heb ik grote ambities. Ik wil bijdragen aan de successen van het team, op het hoogste niveau koersen en blijven leren van de ervaren renners en stafleden rondom me.”

Enzo Leijnse

Leijnse rijdt al langer bij de opleidingsploeg van Team dsm-firmenich. Hij kwam als eerstejaars belofte bij de ploeg, nadat hij in Yorkshire als tweede eindigde op het WK tijdrijden voor junioren. Het afgelopen seizoen kroonde hij zich in die discipline ook tot Nederlands kampioen bij de beloften. Bovendien won hij een rit in Olympia’s Tour.

“Ik heb heel erg genoten van mijn tijd bij de ploeg tot nog toe”, vertelt de 22-jarige Leijnse. “In mijn jaren bij de opleidingsploeg heb ik elke jaar stappen gemaakt in mijn niveau en ik wil die stappen blijven maken nu ik overstap naar het WorldTeam. Ik ben heel blij met deze stap, het is een droom om prof te worden. Ik kijk erg uit naar de komende jaren met het team en het bereiken van mooie dingen met elkaar.”

Patrick Eddy

Patrick Eddy, tot slot, kwam in 2022 bij Development Team dsm-firmenich. De 20-jarige Australiër eindigde dit jaar als derde in een rit van de Flèche du Sud en als negende in een etappe van de ZLM Tour. “Het was een grote stap voor mij, toen ik vorig jaar naar Europa kwam om te koersen”, aldus Eddy. “Maar de omgeving bij het opleidingsteam heeft me heel erg geholpen om mijn zwakke punten te verbeteren en te werken aan mij sterke punten.”