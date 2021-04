Team DSM en Qhubeka ASSOS met vrijbuitersploegen in Brabantse Pijl

Team DSM en Qhubeka ASSOS hebben hun selecties voor de Brabantse Pijl naar buiten gebracht. Beide WorldTour-teams starten woensdag zonder uitgesproken kopman in de Brabantse Pijl.

Team DSM start met een veredelde beloftenploeg in de Brabantse Pijl. De Duitser Martin Salmon, bezig aan zijn tweede seizoen in de WorldTour, is met zijn 23 jaar de oudste renner binnen de selectie. De jongste van de ploeg is zijn landgenoot Marco Brenner, nog maar 18 lentes jong.

Qhubeka ASSOS heeft een meer ervaren vrijbuitersploeg aan het vertrek in Leuven. Victor Campenaerts staat voor de derde keer aan de start en werd al eens derde in de Brabantse Pijl, terwijl Bert-Jan Lindeman in 2017 als vijfde eindigde in de voorjaarsklassieker.

Selectie Team DSM voor de Brabantse Pijl 2021 (14 april)

Marco Brenner

Felix Gall

Leon Heinschke

Andreas Leknessund

Martin Salmon

Henri Vandenabeele

Kevin Vermaerke

Selectie Qhubeka ASSOS voor de Brabantse Pijl 2021 (14 april)

Sander Armée

Connor Brown

Victor Campenaerts

Reinardt Janse van Rensburg

Bert-Jan Lindeman

Robert Power

Andreas Stokbro