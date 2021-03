Team BikeExchange speelt Matthews uit in Milaan-San Remo

Team BikeExchange heeft de ploeg voor Milaan-San Remo bekendgemaakt. Het Australische WorldTour-team speelt Michael Matthews uit.

Matthews, die al twee keer derde werd in La Primavera, kan zaterdag rekenen op de steun van Luke Durbridge, Michael Hepburn, Chris Juul-Jensen, Alexander Konychev, Luka Mezgec en Robert Stannard.

“Ik kom naar Milaan-San Remo toe met een goede week in Parijs-Nice in de benen. Het was fijn om weer met mijn ploeggenoten van Team BikeExchange te zijn. Ik ben gemotiveerd om goed te presteren en wil tot de laatste meters knokken voor de zege”, aldus Matthews.

“Het wordt pas mijn tweede wedstrijd van het jaar, maar ik voel me goed en ga alles geven in deze unieke wedstrijd.”

Team BikeExchange voor Milaan-San Remo

Luke Durbridge

Michael Hepburn

Chris Juul-Jensen

Alexander Konychev

Michael Matthews

Luka Mezgec

Robert Stannard