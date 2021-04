Team BikeExchange rekent op Matthews in Ronde van Vlaanderen

Michael Matthews is de grote man binnen de selectie van Team BikeExchange voor de Ronde van Vlaanderen. Jack Bauer, Luke Durbridge, Alexander Edmondson, Amund Grøndahl Jansen, Luka Mezgec en Rob Stannard zijn ook geselecteerd voor Vlaanderens Mooiste.

Matthews, die twee jaar geleden nog zesde werd in de Ronde van Vlaanderen, liet in Milaan-San Remo en Gent-Wevelgem zien dat hij klaar is voor een goede prestatie in de Vlaamse Hoogmis. Na een zesde plek in de Italiaanse klassieker maakte hij in Gent-Wevelgem deel uit van de beslissende kopgroep.

In Wevelgem moest hij echter wel genoegen nemen met een vijfde stek. “Ik voel me beter en beter worden”, klinkt het opgewekt in aanloop naar de Ronde van Vlaanderen. “Ik heb een paar rustig dagen aan gedaan na Gent-Wevelgem en ik hoop nu weer terug op te bouwen richting de Ronde. Ik heb het parcours donderdag verkend met mijn ploeggenoten.”

Ploegleider Matt White verwacht veel van zijn jongens. “Ze hebben allemaal al iets laten zien in deze klassiekerperiode. Zo was Jack (Bauer, red.) enorm sterk in Gent-Wevelgem en ‘Durbo’ (Luke Durbridge, red.) liet dan weer zijn goede vorm zien in Dwars door Vlaanderen. Het is nu zaak om zondag te scoren met Michael.”

Selectie Team BikeExchange voor Ronde van Vlaanderen (4 april)

Jack Bauer

Luke Durbridge

Alexander Edmondson

Amund Grøndahl Jansen

Michael Matthews

Luka Mezgec

Rob Stannard