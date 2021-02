Tara Gins schrok van alle aandacht: “Veel steun gekregen”

Tara Gins is geschrokken van alle aandacht na haar onthulling eind januari dat ze voor een functie als ploegleider bij Jong Wielertalent, een ploeg met belofte- en eliterenners zonder contract, was geweigerd. Om een fotoshoot uit het verleden was ze aan de kant gezet.

“Ja, ik was kwaad die zaterdag. Ik had net te horen gekregen dat ik geen ploegleider zou worden, iets waarnaar ik heel erg uitgekeken had. Alleen om een paar foto’s. Ik vond dat onfair”, liet Gins aan Het Nieuwsblad weten. “Ik had niet gedacht dat anderen dit zouden oppikken. Tot mijn vriend mij de volgende dag vroeg of ik wist dat ik groot nieuws was. Heel raar en in het begin denk je: wil ik dit wel? Maar tegelijkertijd kreeg ik veel steun. Er bestaat nog te vaak een beeld dat mannen en vrouwen vandaag de dag overal gelijk zijn. Dat is dus niet zo. Zeker niet in het wielrennen.”

Wat haar het meest stoort, is de dubbele moraal. “Mocht het nu om een jeugdploeg met alleen maar tieners gaan, zou ik het nog ergens kunnen begrijpen. Maar dit zijn allemaal volwassenen die zelf continu na een koers in hun onderbroek op straat staan en vuile foto’s naar elkaar sturen. Soms zelfs van wielrensters die daar helemaal niet om gevraagd hebben. Ik heb er tenminste zelf voor gekozen. Dat is het onrechtvaardige. Bij mannen wordt daar allemaal geen aanstoot aan genomen, maar bij een vrouw?”

“Ik heb ook tegen de manager gezegd: dat hij ook níét naar die bekrompen geesten kon luisteren. Het toppunt was dat hij mij begreep. Maar ik kan niet anders, zei hij. Ook veel ruggengraat”, ging Gins verder. “Het wielrennen is en blijft een onwaarschijnlijk conservatieve mannenwereld. In het vrouwenwielrennen is het eindelijk een beetje aan het keren. Toen ik als renster begon, waren werkelijk alle ploegleiders, mecaniciens en soigneurs ook daar nog mannen. Dat is nu al een beetje anders. Maar in het mannenwielrennen? En België is de slechtste leerling van de klas.”

‘Sven Vanthourenhout heeft mij gebeld’

Dat ze best veel reacties heeft gekregen, vertelde ze. “Best wel, en 90 procent positief. Mijn eigen werkgever waar ik als webdesigner aan de slag ben, liet onmiddellijk weten: Tara, weet dat er voor ons geen probleem is. Dat is een normale, mooie reactie. Ook rensters hebben mij gecontacteerd. Maar vooral privé. Het publiek op tafel gooien, durven de meesten ook nu niet. En de Belgische wielerbond? Ik heb niet de indruk dat ze ermee bezig zijn. Op bondscoach Sven Vanthourenhout na. Hij heeft mij gebeld.”

Volgens de Gins vertelde hij haar dat het goed was dat ze voor haar mening uitkwam. Ook kon zij hem bellen als hij met iets kon helpen. “Dat vond ik wel chic. Zelf blijf ik intussen hopen dat het ooit wel kan lukken als ploegleider. In afwachting heb ik opnieuw een eigen ploegje opgericht en ga ik wellicht weer zelf een beetje koersen. Want ondanks alles ben ik echt niet de vrouw die per se op de barricaden wil staan. Maar moet je dan altijd zwijgen? 75 jaar geleden hadden de vrouwen ook geen stemrecht. Soms veranderen dingen pas als je je ertegen verzet.”