Tao Geoghegan Hart wint voor het eerst sinds Giro-zege: “Betekent veel voor me”

Zo’n tweeënhalf jaar nadat Tao Geoghegan Hart het eindklassement van de Giro d’Italia op zijn naam wist te schrijven, kon de Britse coureur nog eens een wielerkoers winnen. Na de etappe stond hij de pers vrolijk te woord: “in deze omstandigheden was het zaak om te wachten”, zei hij in het flashinterview.

“We gingen er open in”, opent de Brit zijn verhaal. “Het was een mooie gelegenheid voor Thymen om het te proberen vanuit de vroege vlucht. Hij moet echt gevlogen hebben, want lange tijd werd het gat maar niet kleiner. In het peloton konden we het rustig aan doen. De lekke band op vijftien kilometer van de streep was niet ideaal, maar ik bleef kalm. Vervolgens waren de jongens heel sterk op de laatste klim.”

“Het was niet heel steil en er stond tegenwind, dus het was niet gemakkelijk. Ik had graag eerder al iets geprobeerd, maar in deze omstandigheden was het zaak om lang te wachten. Ik ben heel blij om het weer af te maken. Veel liefde naar vrienden en familie die weten hoeveel pech ik de laatste jaren heb gehad. Zij hebben me op moeilijke momenten ondersteund.”

“Het betekent veel voor me. In het wielrennen is het heel lastig om te winnen. Dit is dan wel geen WorldTour-wedstrijd, maar het niveau is in mijn beleving heel hoog, zoals steeds de voorbije seizoenen. Ik ben hier gewoon heel blij mee. Ik heb een heel goede winter gehad onder een nieuwe coach. Dat heeft een groot verschil gemaakt. Over één ding ben ik toch wat teleurgesteld. Mijn broer vroeg me vanochtend om een mooi zegegebaar te maken, maar dat kon hier niet echt. Better luck next time…“