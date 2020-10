Tao Geoghegan Hart jaagt op Girozege: “Dit had ik echt niet verwacht”

Vijftien seconden: dat is het verschil tussen Wilco Kelderman en Tao Geoghegan Hart met nog drie etappes te gaan in de Giro d’Italia. De Brit won vandaag dan wel niet de etappe over de Passo dello Stelvio, hij wist wel twee minuten te pakken op de nieuwe rozetruidrager Kelderman.

Hart was in de finale op pad met generatiegenoot Jai Hindley. De Australiër nam niet over op de slotklim van Torri di Fraele, aangezien zijn ploeggenoot Kelderman in de achtergrond op weg was naar de roze trui. Hindley begon zo frisser aan de sprint en versloeg Hart voor de ritzege. Die laatste stijgt wel naar de derde plaats in het algemeen klassement.

“Rohan Dennis was echt superindrukwekkend”

Op de iconische Stelvio spatte de favorietengroep uiteen en kon Hart nog rekenen op een ijzersterke Rohan Dennis. “Die heeft denk ik 99% van het peloton uit het wiel gereden. Rohan was echt super, maar dan ook echt superindrukwekkend”, zo laat Hart weten op de website van zijn ploeg INEOS Grenadiers. “We begonnen de etappe niet echt met een plan.”

“We wilden wel enkele jongens meesturen in de vroege vlucht, wat ook lukte met Filippo Ganna en Ben Swift. We wisten dus dat we op Filippo en Swifty konden rekenen in de finale. Het was best wel een krankzinnige etappe. We wilden vandaag tijd goedmaken en dat is ons ook gelukt! Ik moet mijn ploeggenoten bedanken. Ik hoefde vandaag niet eens zoveel te doen.”

Twee cruciale etappes

Na achttien etappes gaat Kelderman dus aan de leiding, maar het verschil met zijn ploeggenoot Hindley (2e op twaalf seconden) en Hart (derde op vijftien tellen) is bijzonder klein. De klassementsrenners krijgen nog twee cruciale etappes voorgeschoteld, met een bergrit naar Sestriere en een individuele tijdrit met finish in Milaan.

“Ik had echt niet verwacht zo hoog te staan in het klassement, zeker niet als je terugdenkt aan de eerste etappe. Ik stond al behoorlijk ver achter na enkele ritten. We kunnen Milaan nu bijna ruiken, maar we moeten onze focus behouden. We zullen zien wat er gaat gebeuren.”