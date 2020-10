Tao Geoghegan Hart: “Het was aan Hindley om het verschil te maken”

Tao Geoghegan Hart krijgt morgen een unieke kans om de Giro d’Italia te winnen. De Brit staat na twintig etappes tweede in het klassement, maar zijn grote concurrent en rozetruidrager Jai Hindley staat in dezelfde tijd. Die laatste is op papier de mindere tijdrijder.

Hart wist vandaag het beulswerk van zijn ploeg INEOS Grenadiers met verve af te ronden. Met name Rohan Dennis maakte weer indruk door kilometerslang op kop te beuken. “Het was echt een fantastische dag. Mijn ploegmaats hebben echt een geweldige etappe gereden. Ik voelde me heel erg goed en wist dat het niet aan mij was om het verschil te maken.”

“Het was aan hem (doelt op Hindley, red.) om voor verschillen te zorgen. Ik wist dat hij me niet kon lossen na zijn eerste versnelling.” Hart bleek uiteindelijk sterk genoeg om Hindley te vloeren in een elitesprintje voor de ritzege, waardoor beide kemphanen nu in dezelfde tijd staan. “Het verschil is zo ontzettend klein. We zullen zien wat er gaat gebeuren.”

De grote favoriet?

“Of ik de grote favoriet ben voor de eindzege? Misschien wel, maar we hebben nog altijd een etappe te gaan. Er kan nog van alles gebeuren.” In de eerste tijdrit naar Palermo wist Hindley overigens een snellere tijd te realiseren. “Maar toen reed ik helemaal niet voluit. Ik was hier aanvankelijk voor Geraint Thomas. We zijn nu bovendien drie weken verder.”

“We spreken over een totaal ander parcours en het is weer een totaal andere dag. Ik heb in de laatste chrono wel laten zien dat ik een goede tijdrit in de benen heb. Ik zal morgen gewoon alles geven.”