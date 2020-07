Tanja Erath sprint naar zege in Virtual Tour de France zaterdag 11 juli 2020 om 15:58

Tanja Erath van Canyon-SRAM heeft de derde etappe in de Virtual Tour de France gewonnen. De Duitse renster wist pas in de allerlaatste meters Chloe Dygert en April Tacey te passeren, die tweede en derde werden. De Nederlandse Riejanne Markus werd vierde.



Veel aanvallen waren er zaterdag in de derde etappe niet te melden. Wegkomen bleek moeilijk, al dan niet onmogelijk, te zijn op het vlakke parcours. De Aquaduc KOM (400 meter aan 5 procent), die twee keer werd aangedaan, was niet zwaar genoeg om een verschil te maken.

En dus bleven ongeveer 25 rensters over in de strijd om de zege. CCC-Liv toonde zich nog erg actief met onder meer Markus, maar zij kwamen tekort. Alice Barnes ging in de slotkilometer de sprint aan, maar de Britse werd nog door enkele rensters gepasseerd.

Team TIBCO-SVIB had voor aanvang van de derde etappe de gele trui in handen, maar zij verloren de leiding aan Drops.

Relive the last kilometer with the Victory for Tanja Erath 🇩🇪 from CANYON//SRAM Racing ! Revivez le dernier kilomètre et la victoire de Tanja Erath 🇩🇪 pour l’équipe CANYON//SRAM Racing !#TDFvirtual #GoZwift pic.twitter.com/AgLLx6nQEo — Tour de France™ (@LeTour) July 11, 2020

Virtual Tour de France

Uitslag derde etappe, vrouwen

1. Tanja Erath

2. Chloe Dygert

3. April Tacey

4. Riejanne Markus

5. Kristen Faulkner

6. Alice Barnes

7. Evy Kuijpers

8. Kathrin Hammes

9. Georgia Simmerling

10. [flag:nl Teuntje Beekhuis