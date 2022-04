Talentvolle Magnus Sheffield grijpt winst in Brabantse Pijl: “Dit is ongelooflijk”

Magnus Sheffield kon zijn geluk niet op na zijn overwinning in de Brabantse Pijl. De 19-jarige coureur van INEOS Grenadiers maakte de koers hard met zijn ploeg en profiteerde optimaal van het overtal. “Ik voelde mij heel goed en had twee ploegmaats mee in de ontsnapping. Het was ook nog eens slecht weer met regen, maar gelukkig was het niet koud. En eigenlijk voelde ik mij geweldig”, vertelt hij in het flashinterview.

Sheffield was met Tom Pidcock en Ben Turner mee in de beslissende kopgroep van zeven. Op vier kilometer van de meet reed hij weg, waarna de rest hem pas na de finish terugzag. “In de laatste kilometers dacht ik niet dat ik het kon volhouden. Eigenlijk wilde ik namelijk een lead-out doen voor Tom, maar ik reed weg en kon het afmaken. Wat er gebeurde toen ik wegreed? Eigenlijk volgde ik een move van Tim Wellens en hij stuurde weg. Ik reed door en zag opeens dat ik alleen was”, legt Sheffield uit.

“Tom en Ben konden de rest daardoor dwingen tot achtervolgen, maar iedereen keek naar elkaar. Voor mij was het gewoon zaak om vol gas te gaan tot de streep”, aldus de hardrijder. “Het is echt ongelooflijk. Ik kon al een rit winnen in de Ruta del Sol dit jaar, maar om nu een eendagskoers te winnen, een echte semi-klassieker, dat is niet te geloven. Het is bizar. Ik ben heel gelukkig om gezond te zijn en om te winnen vandaag. Dit is heel spectaculair.”

Momentum

Dat Sheffield een echte renner voor de klassiekers is, geeft de Amerikaan ons mee. “Ik houd van deze technische parcoursen en van het slechte weer. Dat is niet echt iets voor de mentaal zwakken, want je moet blijven strijden tot het einde”, zegt hij. “Dit momentum kunnen we ook meenemen naar Roubaix. We hebben de Amstel Gold Race al gewonnen en Dylan van Baarle werd al tweede in de Ronde van Vlaanderen. Dat is ongelooflijk voor de ploeg. We zijn absoluut niet de favoriet, maar we trekken met veel vertrouwen naar Roubaix. Daar hebben we ook een sterk team.”