TalentNED stapt in vrouwenwielrennen: “Veel te winnen in opleiding”

TalentNED breidt haar werkzaamheden uit. De opleidingsformatie van Gerard Kemkers is namelijk van plan in 2022 een wielerploeg voor Nederlandse junioren-vrouwen in het wedstrijdpeloton te laten rijden. Voormalig profrenster Roxane Knetemann is aangetrokken als ploegleidster en pedagoge, terwijl Stefan van Klink de rol van trainer op zich neemt. WielerFlits sprak met Van Klink over de ambities van de op te richten ploeg.

Van Klink mag dan nog maar 26 zijn, hij heeft zijn sporen als trainer al wel verdiend. Zijn bekendste poulain is Demi Vollering, die onder zijn begeleiding in een paar jaar uitgroeide tot een topper in het vrouwenpeloton. Zijn overstap van wielerclub TALENT Cycling, waar Van Klink heden ten dage actief is als trainer, naar TalentNED omschrijft hij als een geweldige kans om door te groeien.

“Bij TALENT Cycling zie ik rensters nu een keer per week en dat is eigenlijk al veel als je het vergelijkt met andere ploegen. Ik denk dat ik binnen die organisatie de afgelopen jaren veel heb bereikt, maar ik voel dat ik daar aan mijn plafond zit. Bij TalentNED krijg ik de kans om met een volledige ondersteunende staf sporters voltijds te ondersteunen en nog intensiever met ze samen te werken. Ik moet echt weer even uit mijn comfortzone, maar dat is ook de reden waarom ik denk hier als trainer weer veel progressie te kunnen maken.”

“Ik ben als trainer nu gewend dat je rensters bij je hebt op het moment dat ze daar zin in hebben. Die ene teamtraining in de week, daar kijken ze naar uit. TalentNED heeft een huis in Enschede met plek voor ruim twintig sporters. De schaats- en mountainbikeploeg zitten daar al, daar komen als het aan ons ligt zes tot acht junioren-vrouwen bij. Ik ga er zelf ook in de buurt wonen, zodat ik daar elke dag fysiek de trainingen kan verzorgen. Ik zal rensters dus ook wel eens treffen als ze een wat mindere dag hebben. En zo zullen er nog meer uitdagingen op mijn pad komen. Vind ik alleen maar mooi.”

“Verder we hebben bijvoorbeeld een krachttrainer die meerdere keren per week met ze aan de slag gaat. Daarnaast kunnen we de sporters ook een heel aantal leerlijnen aanbieden op het gebied van mentale training, voeding, doelen stellen en meer van dat soort zaken. Zo’n intensieve begeleiding zie je in veel sporten, maar in het wielrennen, en zeker bij junioren-vrouwen, is dit niet gebruikelijk. In opleiding valt er nog veel te winnen en het is mooi om in dat gat te kunnen springen.”

Wat wordt de rol van Roxane Knetemann binnen het team?

“Zij krijgt twee functies. Ze wordt koerscoach (ploegleidster, red.) van het juniorenteam en daarnaast neemt ze een pedagogische rol op zich, ook voor de andere teams van TalentNED. Ik werk nu een paar weken met haar samen en ik ben echt wel onder de indruk hoe ze tegen zaken aankijkt.”

“Zij kan met haar achtergrond van enorme waarde zijn voor de rensters, op wielergebied maar juist ook daarbuiten. Ik merk dat Roxane en ik ook heel erg op een lijn zitten met hoe we over opleiden denken. Ik twijfel er dan ook niet aan dat onze samenwerking zijn vruchten gaat afwerpen.”

Zijn er al rensters benaderd?

“Nee. We kunnen zeggen dat we een stevig fundament hebben, maar we hebben nog geen idee wie er voor ons willen gaan rijden. We hebben het project nu naar buiten gebracht. de komende periode zullen we gebruiken om de gesprekken te voeren en de ploeg samen te stellen. Hierbij willen we ook juist rensters de kans geven om ons te benaderen.”

“We realiseren ons dat verhuizen naar Enschede op zo’n jonge leeftijd om topsport, studie en wonen fulltime en onder begeleiding te combineren niet voor iedereen is weggelegd. Ik had het zelf als sporter erg gaaf gevonden, maar het is wel een commitment om zo’n traject aan te gaan. Met rensters die hiervoor open staan willen we om tafel.”

“We geloven in de kracht van het samenbrengen en trainen van de grootste talenten met elkaar, maar ik vind het juist ook interessant om rensters te vinden die nog niet heel erg zijn opgevallen. Dat we er vervolgens achter komen waarom ze nog niet boven zijn komen drijven en hoe we ervoor kunnen zorgen dat ze dat in de toekomst wel kunnen gaan doen. Een beetje een traject dat doet denken aan dat van Demi Vollering: onontgonnen, maar gemotiveerd talent stapsgewijs naar de top helpen. Daar houd ik van.”

Bij TALENT Cycling werk je nu met een model waarin rensters vanuit de nieuwelingen stapsgewijs opschuiven richting de elitecategorie. Blijft het bij TalentNED enkel bij een juniorenploeg?

“Als we een tweedejaars juniore in de gelederen krijgen, moet het natuurlijk niet zo zijn dat ze na een jaar weer weg moet. We willen rensters voor een langere periode gaan begeleiden. Het is dan ook absoluut onze intentie om een beloftenploeg te starten. Misschien zelfs een UCI-ploeg, al is dat voorlopig nog toekomstmuziek. We richten ons eerst op de juniorenploeg, en daarna kijken we verder. Het is in ieder geval de bedoeling dat we de talenten voor langere tijd begeleiden om ze na een x aantal seizoenen los te laten bij ploegen als SD Worx en Jumbo-Visma.”

“Ik zie het nu zo voor me dat we in de toekomst ook een goede beloftenploeg gaan hebben, maar dat het daarbij blijft. Een uitnodiging voor de Amstel Gold Race slaan we waarschijnlijk niet af, maar zo’n koers zullen we nooit gaan rijden om te winnen. Het is echt het doel om rensters bij ons klaar te stomen voor het grote werk, dat we ze met een gerust hart af kunnen leveren bij een WorldTour-ploeg. Als onze rensters daar de aansluiting weten te maken met de wereldtop, is dat ook ons succes.”