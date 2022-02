Tadej Pogacar wint op Jebel Hafeet in slotrit UAE Tour en is ook eindwinnaar

Tadej Pogačar heeft de laatste etappe in de UAE Tour gewonnen. De Sloveen van UAE Team Emirates won de sprint op de aankomst op Jebel Hafeet van Adam Yates. Pogačar is ook de eindwinnaar van de etappekoers in de Verenigde Arabische Emiraten.

De slotrit in de UAE Tour was er een van pittige aard. De rit begon in Al Ain en maakte eerst een ronde langs diverse toeristische trekpleisters. Vervolgens moesten de renners een lange lus door de woestijn maken om dan terug te keren naar Green Mubazzarah, waar de afsluitende klim van Jebel Hafeet begon. De stijgingspercentages lagen meestal rond de 8 à 9% met een piek van 11% op drie kilometer van de finish, zeer zwaar dus. De voorbije twee jaren won Tadej Pogačar op deze aankomst.

De vlucht van de dag werd in de slotrit al snel gevormd. Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix), Clément Davy (Groupama-FDJ), Daryl Impey (Israel-Premier Tech), Michael Schwarzmann (Lotto Soudal), Michael Mørkøv (Quick-Step Alpha Vinyl), Kaden Groves (BikeExchange-Jayco) en Joris Niewenhuis (Team DSM) waren de gelukkigen. De voorsprong van de kopgroep schommelde voortdurend tussen de twee en drie minuten.

Ganna en Dumoulin lossen snel

Nieuwenhuis, de Nederlander in de kopgroep, liet zich uitzakken en keerde terug in het peloton. Team DSM liet op Twitter weten dat hij zijn ploegmaten moest helpen in de finale. Met nog een dertig kilometer te gaan waren er drie ploegen die prominent de leiding namen in het peloton. INEOS Grenadiers (voor Adam Yates), BORA-hansgrohe (voor Aleksandr Vlasov) en UAE Team Emirates (voor leider Pogačar) waren de ploegen in kwestie.

Met nog elf kilometer te gaan begon de slotklim. De voorsprong van de kopgroep bedroeg toen nog maar een kleine minuut en het werd snel duidelijk dat de winnaar in het peloton te zoeken was. Vermeersch probeerde nog even door te versnellen uit de kopgroep. Hij werd echter op acht kilometer van de streep gegrepen. Ondertussen was Filippo Ganna, de tweede in het algemeen klassement, al snel gelost uit het peloton. Ook Tom Dumoulin moest al snel afhaken.

Ploegenspel UAE Team Emirates

Op vier kilometer van de streep kwam de eerste tempoversnelling in het peloton, Rafael Majka was de man van dienst. De deur stond flink open en de groep werd al maar kleiner. Met nog drie kilometer te gaan viel Yates aan. Een flinke versnelling van de Brit, maar Pogačar zat onmiddellijk in het wiel. Daar bleef de Sloveen ook zitten, daardoor konden Pello Bilbao en João Almeida terug aansluiten bij de twee leiders. Almeida verzorgde vervolgens het tempo tot aan de vod van de laatste kilometer.

Daar versnelde Yates opnieuw, Bilbao en Almeida moesten er weer af. Een sprint à deux moest beslissen wie de overwinning nam op Jebel Hafeet. De jonge renner van UAE Team Emirates zette zich al snel op kop in die sprint en Yates wist hoe laat het was. Pogačar reed vlot naar de overwinning en stelt daarmee ook zijn eindzege veilig. Yates eindigde als tweede, in de achtergrond reed Bilbao naar een derde plaats.