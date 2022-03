Tadej Pogacar tiende bij debuut in Dwars door Vlaanderen: “Kopgroep was te sterk”

Tadej Pogačar is bij zijn debuut in Dwars door Vlaanderen als tiende geëindigd. De Sloveense kopman van UAE Emirates miste de beslissende kopgroep en leek in zijn eentje de sprong te maken, maar viel stil en moest in de tegenaanval. “Maar ze waren te sterk vooraan en reden te snel”, vertelde Pogačar na afloop.

Pogačar koerste erg attent van voren toen op ongeveer 90 kilometer van de finish, alleen op Berg ten Houte ontbrak hij op de voorposten. “Op een sleutelmoment was er een valpartij en daardoor werd ik opgehouden. Ik miste daardoor de kopgroep”, legt hij uit. “Ik probeerde nog terug te komen met een extra inspanning, maar ze waren te sterk vooraan en reden te snel. We hebben het nog meerdere keren geprobeerd… Maar uiteindelijk was het wel een goede wedstrijd.”

“Dat is ook koers”, vertelt Pogačar over die situatie waardoor hij op achterstand geraakte. “Ik kon de val niet meer omzeilen en verloor daardoor wat plekken. Ik had beter van voren moeten zitten. Op de klim daarna (de Kanarieberg, red.) ging ik vol gas, maar het lukte niet.”

Hectiek en chaos

Voor het eerst focust de Tourwinnaar zich dit jaar op de Vlaamse klassiekers, met nu Dwars door Vlaanderen en zondag de Ronde van Vlaanderen. “Ik heb zeker veel geleerd. In het eerste uur waren er veel aanvallen voor de vroege vlucht en dat was hectisch. Ik kreeg daar al het gevoel dat het chaos zou worden tot de finale. En dat was ook zo”, lacht hij. “En zondag zal dat zeker nog erger zijn. Ik weet niet of ik in de Ronde ook mee ga doen van voren. Ik was nu niet mee vooraan, dus ik durf niet te zeggen of ik zondag er wel bij ga zijn.”