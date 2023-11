zondag 5 november 2023 om 08:23

Tadej Pogacar klopt Sepp Kuss in Saitama Criterium

Tadej Pogacar heeft het Saitama Criterium op zijn naam geschreven. De Sloveen was Sepp Kuss te snel af in een sprint à deux. Peter Sagan legde beslag op de derde plaats.

Het Saitama Criterium voerde over een lokale ronde van 3,5 kilometer in de gelijknamige Japanse stad. In totaal legden de renners 59,5 kilometer af. Blikvangers waren onder meer Pogacar, nummer twee van de afgelopen Tour de France, Vueltawinnaar Kuss en Giulio Ciccone, de winnaar van het bergklassement in de Tour dit jaar.

In de voorlaatste ronde waren Pogacar, Kuss en Peter Sagan uit het peloton ontsnapt. Het trio ging de slotronde in met een voorsprong van twaalf seconden. Even later moest Sagan passen na een versnelling van Kuss. In de sprint was Pogacar de Amerikaan te snel af en mocht de Sloveen zijn handen in de lucht steken.