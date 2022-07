Tadej Pogacar is terug in de strijd – WIELERFLITS UPDATE #15

Video

Na de inzinking op de Col du Granon heeft Tadej Pogacar zich knap herpakt in de koninginnenrit naar Alpe d’Huez. De Sloveen probeerde meerdere keren Jonas Vingegaard uit zijn wiel te rijden, maar kon de Deense geletruidrager niet lossen. Wel is de kopman van UAE Emirates geklommen naar de tweede plaats in het klassement. De strijd om de gele trui is daarmee nog allesbehalve beslist.

In de WielerFlits Update bespreken verslaggevers Nico Dick en Raymond Kerckhoffs de indrukwekkende prestatie van Tom Pidcock, de terugkeer van Chris Froome, het duel tussen Vingegaard en Pogacar en wat we vandaag kunnen verwachten? Een massasprint of een dag voor de aanvallers…

Beluister de podcast hier:



De WielerFlits Update is ook te beluisteren als podcast

iTunes

Spotify

RSS-feed