Tactisch plan werkt voor Quinn Simmons: “Ben een van de beste van de wereld in dit soort zaken”

Quinn Simmons knalde in de Vuelta a San Juan naar zijn eerste zege van het seizoen. De 21-jarige coureur verraste de sprinters met een late uitval. “Ik had deze aanval deze ochtend gepland. Het liep perfect zoals ik in gedachten had.”

De inspiratie voor zijn aanval haalde Simmons bij Zdenek Stybar, die in 2020 exact hetzelfde deed in de Argentijnse rittenkoers. “Deze ochtend heb ik die beelden bekeken. Ik heb het met mijn coach en de andere renners besproken, ik wist perfect waar ik moest demarreren. In dit soort aanvallen, ben ik een van de beste van de wereld. Alles verliep goed.”

“Op deze manier winnen, is natuurlijk heel speciaal”, ging de jonge Amerikaan verder in het flashinterview. “Ik krijg weinig kansen om te winnen. Ik kan niet winnen in de sprint en ook niet in de echte bergritten, dus dan blijft er weinig over. Dit soort zware etappes zijn met andere woorden de ritten waar ik het moet doen.”

Enkele maanden geleden vertelde Simmons nog dat hij in 2023 ‘eindelijk’ wilde winnen. “Ik heb dat ook beloofd aan de ploeg, dat ik meer zou gaan winnen. Het is natuurlijk ideaal om dit meteen te presteren.” Het algemeen klassement wordt wel moeilijk voor de renner van Trek-Segafredo, aangezien hij in de eerste etappe een tijdstraf kreeg.