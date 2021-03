Taco van der Hoorn: “Mooi dat ik op de Cipressa nog kon aanvallen”

Taco van der Hoorn kleurde zaterdag Milaan-San Remo. Pas op de Cipressa kwam de vlucht van de Nederlander ten einde: “Ik heb alles gegeven wat er nog in zat. Het was mooi om op de Cipressa nog te kunnen aanvallen.”

“Dit is een bijzondere wedstrijd, dus was het speciaal om zo een lange tijd voorop te rijden”, gaat hij verder. “We kregen geen grote voorsprong, maar dankzij onze goede samenwerking en de meewind konden we toch nog een lange tijd op kop van de wedstrijd blijven.”

Na bijna 270 kilometer kwam zijn vlucht dan alsnog ten einde. “Ik verwachtte dat het peloton me voorbij zou stormen, maar dat viel al bij al nog mee. Dit betekent dat ik, ondanks de vermoeidheid, toch nog behoorlijk bergop reed.”

“Ik ben tevreden over mijn gevoel en prestaties in Parijs-Nice en deze Milaan-San Remo. Laat de Vlaamse klassiekers maar komen”, eindigt Van der Hoorn.