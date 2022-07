Taco van der Hoorn gaat voor bolletjestrui: “Normaal geen fan van, maar dit is de Tour”

Taco van der Hoorn maakte gisteren zijn debuut in de Ronde van Frankrijk. Op dag twee wil hij meezitten met de vroege vlucht en een poging doen om de bolletjestrui te veroveren, vertelt hij voor de camera van de NOS. “Ik ben wel van plan om aan te vallen.”

“Of dat er in ieder geval iemand van de ploeg aanvalt”, vervolgt de vluchtspecialist van Intermarché-Wanty-Gobert. “Het zal een hele nerveuze rit worden, met de wind. Die staat wel verkeerd, maar toch zal het heel nerveus zijn. Misschien kunnen we nog een bolletjestrui onderweg meenemen, dat zou niet verkeerd zijn. In de finale is de kans dat de vlucht wegblijft, maar je weet het nooit.”

“Ik ben normaal niet zo’n fan van gaan voor een bergtrui, maar het is de Tour. Dat is anders. Vooral ook omdat het op een dag als vandaag niet gemakkelijk is om weg te blijven, omdat het niet echt een ideaal parcours is. Dan is die bollentrui misschien het hoogst haalbare, dus dan is dat wel iets om voor te gaan. Ik ben normaal niet de snelste in zo’n groepje en ik denk dat er wel wat ploegen rappe mannen meesturen om die punten te pakken, maar daar moeten we iets op bedenken.”

Tourdebuut

“Ik denk dat er best wel wat ploegen mee willen zitten om voor die bergtrui gaan. Ik weet niet hoe het gaat. Ik weet niet of het heel anders zal zijn dan anders (in andere wedstrijden dan de Tour, red.), maar we gaan het zien”, aldus Van der Hoorn, die tijdens de tijdrit van gisteren zijn vuurdoop kreeg in de Tour de France. “Het was wel bijzonder. Door het publiek. Al moet ik zeggen dat ik het vooral wel speciaal vond tijdens de verkenning, het eerste rondje heb ik alleen maar met kippenvel gereden.”

“Na twee rondjes dacht ik: ik doe nog wel een rondje. Ik kende het parcours eigenlijk wel, maar ik wilde toch nog even genieten van het publiek. Tijdens de tijdrit krijg je er eigenlijk iets minder van mee. Je bent toch wel bezig met de bochten, met niet vallen, maar nog steeds was het wel genieten”, aldus de nummer drie van het afgelopen NK op de weg.