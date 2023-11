zondag 12 november 2023 om 18:23

Sweeck deed even mee om de zege: “Maar Ronhaar had een serieuze versnelling in huis”

Laurens Sweeck mocht na de Wereldbeker van Dendermonde plaatsnemen op het podium, maar niet als winnaar. De Belg van Crelan-Corendon deed aanvankelijk mee om de overwinning, maar moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in de Nederlanders Pim Ronhaar en Lars van der Haar.

“Ik deed lang mee om de overwinning, maar op het einde had ik niet meer de benen. Het is maar goed dat het maar zeven rondjes waren, want bij een achtste had ik mogelijk niet eens op het podium gestaan”, doelt Sweeck op de opmars van zijn landgenoot Eli Iserbyt, die nog sterk kwam opzetten in de laatste rondes.

Maar Sweeck bleef dus uit de greep van Iserbyt en wist een derde plek nog veilig te stellen. Maar in de eerste fase van de cross dacht Sweeck nog aan meer. “Ik was van bij de start goed mee en had het gevoel dat we (doelt op zijn ploeggenoot Toon Vandebosch, red.) de situatie onder controle hadden. Pim had echter nog een serieuze versnelling in huis. Hij ging op een moment dat we het beiden even lastig hadden.”

De Nederlandse vogel bleek gevlogen en dus was het voor Sweeck zaak om een podiumplaats veilig te stellen. “Ik ben blij dat ik daarna nog wat kon herstellen en de derde plek kon behouden. Pim heeft gisteren niet gereden en dat zag je vandaag denk ik wel.”

Sweeck moet nog minimaal een weekje langer wachten op zijn eerste zege van het seizoen, maar heeft na een moeilijke start wel de stijgende lijn te pakken. “Ik zit er niet ver vanaf. Het kan zeker nog beter, maar ik ben op het moment ook zeker niet slecht. Ik heb nog wat competitie nodig. Ik ben gewend om in september te beginnen, maar begon dit seizoen juist wat later en liep ook wat achterstand op. Ik kon de voorbije weken door mijn kuit niet veel lopen en dan krijg je vandaag zo’n loopcross voorgeschoteld… Maar ik mag niet klagen.”