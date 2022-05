Sven Erik Bystrøm mist Vierdaagse van Duinkerke vanwege knieblessure

Sven Erik Bystrøm zal vandaag toch niet aan de start verschijnen van de Vierdaagse van Duinkerke. De Noor van Intermarché-Wanty-Gobert heeft last van een knieblessure en moet wat gas terugnemen.

De 30-jarige Bystrøm kreeg een week geleden voor het eerst last van zijn knie en neemt het zekere voor het onzekere. De Noor, die zich in 2014 in het Spaanse Ponferrada wist te kronen tot U23-wereldkampioen, zal vandaag dus niet aan de start verschijnen van de openingsetappe van de Vierdaagse van Duinkerke. Dimitri Claeys, Hugo Page, Baptiste Planckaert, Gerben Thijssen, Corné van Kessel en Boy van Poppel staan wel gewoon aan de start namens Intermarché-Wanty-Gobert.

Bystrøm heeft voorlopig twintig koersdagen op de teller staan in 2022. De allrounder begon zijn seizoen in Spanje met de Ronde van Valencia en reed vervolgens de Volta ao Algarve, Omloop Het Nieuwsblad, Kuurne-Brussel-Kuurne, Tirreno-Adriatico en afgelopen zondag nog Eschborn-Frankfurt. In de Volta ao Algarve werd hij keurig negende in het eindklassement.