Super-WK wielrennen 2023 zal doorgaan van 3 tot 13 augustus in Glasgow

Het WK 2023 zal in Schotland doorgaan van 3 tot 13 augustus, tussen de Tour en de Vuelta. Er wordt dan niet alleen het WK georganiseerd voor het wegwielrennen, maar voor maar liefst 13 wereldkampioenschappen binnen het wielrennen.

“Dit is een belangrijk moment. Dat we onze verschillende wereldkampioenschappen samenbrengen om het vier jaar (het plan is om dit Super-WK om de vier jaar te organiseren, een jaar voor de Olympische Spelen; red.) was een van mijn visies toen ik werd verkozen in 2017. We zijn hier al een lange tijd aan het werken. Ik ben heel blij dat het in Glasgow zal doorgaan, met hun ervaring zullen het elf fantastische dagen worden”, aldus David Lappartient van de UCI.

Glasgow en Schotland hebben al ervaring met de organisatie van grote wielerevents, zoals Wereldbekers mountainbike en baanwielrennen. In 2018 werd er bijvoorbeeld in Glasgow de Europese kampioenschappen wielrennen, baanwielrennen, mountainbike en BMX gehouden. Nu zullen ze dus verschillende WK’s organiseren op hetzelfde moment.

“Dit zal het grootste wieler-evenement zijn dat we ooit hebben georganiseerd. Ik ben trots dat het in Glasgow en Schotland zal doorgaan. We kijken ernaar uit om de renners, federaties en landen te verwelkomen”, vertelde Paul Bush, voorzitter van het WK 2023.

Het WK zal doorgaan op zes locaties. Het gaat om het Kelvingrove Park, het Glasgow BMX Centre in Knightswood, de Emirates Arena, de Sir Chris Hoy Velodrome, het George Square en het Dumfries&Galloway.