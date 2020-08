Sunweb mikt in Tirreno op goed klassement met Wilco Kelderman maandag 31 augustus 2020 om 12:27

Team Sunweb heeft bekendgemaakt welke zeven renners volgende week van start gaan in Tirreno-Adriatico. De ploeg mikt met Wilco Kelderman op een goed klassement.

Het hoofddoel van Team Sunweb is om met Kelderman een goed eindresultaat te behalen, laat ploegleider Luke Roberts weten. “Dus de aankomst bergop en de individuele tijdrit zullen erg belangrijk zijn. Alberto Dainese is onze optie voor de pure vlakke sprints en is erg gemotiveerd op zijn thuisgrond. Michael Matthews liet zien dat hij in uitstekende vorm is met zijn overwinning in de Bretagne Classic en is onze beschermde renner voor de moeilijkere finishes.”

Chris Hamilton, Jai Hindley, Martijn Tusveld en Sam Oomen keren allen terug in koersverband na een hoogtestage in het Oostenrijkse Kühtai en hebben een dienende rol voor de andere renners.

Team Sunweb voor Tirreno-Adriatico 2020

Alberto Dainese

Chris Hamilton

Jai Hindley

Wilco Kelderman

Michael Matthews

Sam Oomen

Martijn Tusveld