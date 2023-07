Succes voor Reinier Honig: Nederlander kroont zich tot Europees kampioen stayeren

Reinier Honig is voor de tweede keer in zijn carrière Europees kampioen stayeren geworden. Net als in 2019 was de ervaren Nederlandse renner op de 400 meterbaan van het Italiaanse Pordenone de beste.

Lange tijd leek Daniel Harnisch op weg naar de overwinning. De Duitser, rijdend achter Peter Bäuerlein, was op de afgelopen drie Europese kampioenschappen al goed voor de bronzen medaille. Honig kwam met gangmaker Jos Pronk in de slotronden echter snel oprukken en maakte zich klaar voor een ultieme aanval op de koppositie. De 39-jarige Nederlander plaatste zijn aanval met succes en verzekerde zich zo voor de tweede keer van de Europese titel, nadat hij in 2019 al een keer de kampioenstrui veroverde.

Van Empel en Wilshaus

Harnisch moest genoegen nemen met de tweede plek. Een andere Duitser, Robert Retschke, werd op drie ronden achterstand derde. Met Etienne van Empel had zich nog een tweede Nederlander voor de grote finale geplaatst, maar de 29-jarige renner moest met gangmaker Christian Kos de wedstrijd vroegtijdig verlaten. Ook nationaal kampioen Serginho Wilshaus was actief in Pordenone, maar de laatstejaars belofte wist zich achter gangmaker Richard Konijn niet te kwalificeren voor de finale. In de kleine finale eindigde Wilshaus vierde.

De finales van de Europese kampioenschappen stayeren zouden eigen worden gehouden op woensdagavond, maar door de slechte weersomstandigheden was het onmogelijk om op de buitenbaan van Pordenone te rijden. Daarom werd de eindstrijd verplaatst naar donderdag.