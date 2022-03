Succes voor Bauhaus in Tirreno-Adriatico: “We zijn er altijd in blijven geloven”

Voor de start van de slotrit naar San Benedetto del Tronto werd er vooral gekeken naar Mark Cavendish, Arnaud Démare en Olav Kooij, maar de zege ging na een chaotische sprint uiteindelijk naar Phil Bauhaus. Voor de rappe Duitser van Bahrain Victorious is het zijn eerste zege van 2022.

Na afloop mocht Bauhaus zijn verhaal doen in het flashinterview. De 27-jarige renner was vanzelfsprekend erg blij met zijn eerste seizoenszege. “Dit is echt geweldig. We zijn er altijd in blijven geloven. Ik heb een moeilijke winter achter de rug, maar ik verkeer in een goede vorm. Dat wist ik en bovendien deed de ploeg het vandaag echt geweldig”, aldus Bauhaus.

Tegenwind

Het was Alexander Kristoff die de sprint op gang wist te trekken, maar de Noor werd vlak voor de streep nog overvleugeld door enkele concurrenten. Bauhaus bleek uiteindelijk nog over de meeste snelheid te beschikken en wist met een ultieme jump Giacomo Nizzolo van de zege te houden. “We wisten van de tegenwind in de finale en het plan was dan ook om laat te komen”, legt de ritwinnaar uit.

“Jan (Tratnik, red.), Jasha (Sütterlin, red.) en Heino (Heinrich Haussler, red.) wisten me daarvoor in een goede positie af te zetten voor de laatste twee bochten. Ik koos vervolgens voor het wiel van Arnaud Démare. Ik zag daarna ruimte aan de rechterkant van de weg en besloot er vol voor te gaan. Dit is echt een grote wedstrijd. Ik zei voor de start al tegen de jongens: ‘het zou mooi zijn om een etappe in Tirreno-Adriatico op mijn palmares te hebben‘. Het is echt geweldig.”