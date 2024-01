vrijdag 5 januari 2024 om 09:39

Subtiele wijzigingen in nieuw tenue Lotto Dstny voor 2024

Het nieuwe tenue van Lotto Dstny voor 2024 bevat slechts weinig wijzingen. De Belgische formatie blijft in het rood en blauw rijden. De oranje lijn halverwege het shirt loopt niet meer schuin weg, maar is een soort V-vorm geworden, terwijl het blauwe vlak ook iets meer overloopt in donkerblauwe tinten.

Voor de rest blijft de outfit van Lotto Dstny – van kledingsponsor Vermarc – voor het nieuwe seizoen grotendeels intact. Het logo van Dstny heeft nog wel de toevoeging van ‘Digital Communications’ gekregen en de uiteindes van de mouw zijn nog altijd zwart, met daarop de naam van sponsor Viking Lotto.

Nieuw lijkt de sponsornaam van MR Solar op de linkerzij en natuurlijk is ook de naam van de nieuwe fietsenleverancier Orbea terug te vinden op de borst.