Stybar geopereerd aan beknelde liesslagaders: “Verklaart waarom ik niet op niveau was”

Zdenêk Štybar is vorige week geopereerd aan een vaatprobleem. De 37-jarige Tsjech had in beide benen een beknelde liesslagader, valt te lezen op de site van Jayco AlUla. Voor Stybar vormt de blessure een verklaring voor zijn mindere presteren de afgelopen jaren.

“Voor mij was het zo vreemd dat ik ondermaats presteerde”, vertelt Stybar. “Ik dacht dat de vorm goed zou moeten zijn en ik deed alles goed. De winter was goed. Ik dacht dat de tegenvallende prestaties door corona kwamen, wat ik eind februari opliep, net voor het openingsweekend.”

“Daarna, tijdens wedstrijden zoals de Ronde van Vlaanderen, dacht ik: het moet iets anders zijn, niet enkel een gebrek aan conditie. Ik dacht zelfs even dat het aan mijn leeftijd lag, dat ik misschien gewoon niet meer kon volgen. Maar ik kon niet geloven dat dat het geval was.”

Keuze

Stybar ging vervolgens naar het ziekenhuis om zijn liesslagaders te laten controleren. “Daar kreeg ik de bevestiging dat ze afknelden. Dat verklaarde meteen alles voor, waarom ik de laatste drie jaar van mijn carrière niet op het niveau was waarop ik zou moeten zijn. Vervolgens moest ik een keuze maken of ik geopereerd wilde worden, met het risico dat ik nooit meer zou kunnen koersen. Want de herstelperiode zorgt voor een lange tijd zonder fiets en het seizoen is net begonnen. Anders moet ik besluiten het niet te laten opereren en mijn carrière meteen te beeindigen.”

“Ik dacht bij mezelf: ik wil mijn carrière niet zo eindigen en ik wil het een kans geven, ook al weet ik dat het heel zwaar wordt. Ik wil ook iets teruggeven aan Jayco AlUla. Ik wilde niet slechts vier maanden koersen en dan stoppen, dat is niet waarom ik bij dit team ben gekomen. Ik moest het een kans geven, dus ik zal heel positief blijven. Ik hoop dat het goed uitpakt, ik terugkeer op een goed niveau en nog wat maak van mijn carrière.”

Voorjaar

Stybar tekende afgelopen winter een eenjarig contract bij Jayco AlUla, nadat zijn verbintenis met Quick-Step Alpha Vinyl (de voorganger van Soudal Quick-Step) niet verlengd werd. De Tsjech reed dit voorjaar wedstrijden als Milaan-San Remo, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix uit, maar wist geen noemenswaardige resultaten neer te zetten.