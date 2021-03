Strong (SEG) maakt zich sterk op de baan

Corbin Strong heeft in Nieuw-Zeeland de nationale titel veroverd op het baanonderdeel Afvalkoers. De 20-jarige renner van SEG Racing Academy kwam enkele dagen later ook uit op de Puntenkoers. Strong is wereldkampioen in dit onderdeel, maar moest in de regenboogtrui genoegen nemen met een bronzen medaille op dit onderdeel.

Strong is sterk aan het seizoen begonnen. In januari won hij het eindklassement in de New Zealand Cycle Classic (UCI 2.2) en enkele dagen later eindigde hij als vijfde in Gravel & Tar, een Nieuw-Zeelandse koers over offroad-wegen. Het multitalent zou vorig jaar zijn debuut maken voor de Nederlandse opleidingsploeg, maar dankzij de coronapandemie moet Strong zijn eerste opwachting in een Europese koers nog maken.